        Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:23
        GÜNCELLEME - Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin duman tahliye bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Sivas Belediyesi, Kangal Belediyesi, çevre ilçe belediyeler ve Kangal Termik Santrali itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine, soğutma çalışmaları devam eden yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

