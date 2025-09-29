GÜNCELLEME - Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine, soğutma çalışmaları devam eden yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığını söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin duman tahliye bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

