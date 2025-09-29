Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal Köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

