        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

        SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Polat hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:45
        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
        SİVAS’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Polat hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen S.G yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 07 BJA 029 plakalı otomobildeki Salih Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı aracın sürücü ile yanındaki M.P ve F.P yaralanırken, D.M. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polat’ın cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

