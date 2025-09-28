Habertürk
Habertürk
        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü

        Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü

        Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.09.2025 - 21:44
        Veli Yaşar'ın (39) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Belentarla köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Volkan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

