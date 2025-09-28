Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü
Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Veli Yaşar'ın (39) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Belentarla köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Volkan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
