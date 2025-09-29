Sivas'ta termik santralde baca yangını (2)

SOĞUTMAÇALIŞMASI YAPILIYOR

Sivas’ın Kangal ilçesi yakınlarındaki termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili Sivas Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Kangal ilçemize bağlı Hamal köyünde faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali’ne ait duman tahliye bacasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından Kangal İtfaiyesi ve santral bünyesindeki acil müdahale ekiplerinin yanı sıra AFAD koordinesinde Sivas merkez ile Gürün, Ulaş ve Altınyayla ilçelerimizden bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etmiş ve çalışmaları koordineli şekilde yürütmüştür. Ekiplerin yoğun gayreti sonucu yangın kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı bulunmamakta olup, dumandan etkilenen vatandaşımız da olmamıştır" denildi.