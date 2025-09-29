Habertürk
        Sivas'ta termik santralde baca yangını (2)

        Sivas'ta termik santralde baca yangını (2)

        Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarındaki termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:52
        Sivas'ta termik santralde baca yangını (2)
        SOĞUTMAÇALIŞMASI YAPILIYOR

        Sivas’ın Kangal ilçesi yakınlarındaki termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili Sivas Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Kangal ilçemize bağlı Hamal köyünde faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali’ne ait duman tahliye bacasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından Kangal İtfaiyesi ve santral bünyesindeki acil müdahale ekiplerinin yanı sıra AFAD koordinesinde Sivas merkez ile Gürün, Ulaş ve Altınyayla ilçelerimizden bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etmiş ve çalışmaları koordineli şekilde yürütmüştür. Ekiplerin yoğun gayreti sonucu yangın kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı bulunmamakta olup, dumandan etkilenen vatandaşımız da olmamıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

