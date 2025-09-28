Hafik'te "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonuyla Hafik Gölü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlçe protokolü ve katılımcılar, basketbol, voleybol, bisiklet, floor curling, dart, masa tenisi, badminton, okçuluk, bilek güreşi, matrak ve su sporları gibi branşlarda hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Osman Altın, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Baysal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.