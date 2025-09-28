Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Salih P. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.G. ile aracında bulunan M.P. ve F.P. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.