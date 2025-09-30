Uzmanından sağlıklı yaşlanmayla ilgili uyarılar

Sivas Numune Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Seher Şen, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün yalnızca yaşlı bireyleri anmakla kalmayan, aynı zamanda toplumun her kesimini yaşlılığa dair sorumlulukla yüzleştiren anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Yaşlı nüfusun giderek arttığını vurgulayan Şen, "Sağlık ve sosyal alandaki gelişmelerle yaşlı nüfus oranı tüm dünyada ve Türkiye’de giderek artmaktadır. Beklenen yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı hastaların fonksiyonelliğinin iyileştirilmesi, hastaların bağımsızlıklarını sürdürebilmeleri, hayat kalitelerinin artırılması da daha önemli hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaşlılığın yalnızca biyolojik bir süreç olmadığını, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle bir bütün olarak ele alınması gereken bir yaşam evresi olduğunu belirten Şen, şunları kaydetti:

"Saygı görmek, anlaşılmak ve sosyal destek görmek en az tıbbi tedavi kadar önemlidir. Sağlıklı yaşlanmayı desteklemek, kronik hastalıkların yönetiminden çok daha fazlasını gerektirir. Bu noktada ailelere, sağlık çalışanlarına ve tüm topluma büyük sorumluluk düşmektedir. Yaşlılarımızın yalnızca daha uzun değil, daha nitelikli ve anlamlı bir yaşam sürmeye hakkı vardır. Modern tıpta yaşlanma artık bir gerileme olarak değil, yönetilmesi gereken doğal bir süreç olarak ele alınmaktadır."