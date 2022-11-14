Sivas'ta su ihtiyacı fazla ürünlerin ekimine kısıtlama getirilecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta Hafik-Özen ve Hafik-Zara Sulama Birliği Başkanı Harun Avan, Hafik ve Zara ilçesinde gelecek yıl patates, pancar gibi su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin ekiminde kısıtlamaya gidileceğini ve ekim alanlarının azaltılacağını belirtti.

Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılında su ihtiyacı yüksek olan ürünlerin ekiminde kısıtlamaya gidileceğini söyledi.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün aldığı 1 Kasım 2022 tarihli karar doğrultusunda kısıtlamaların yapılacağını aktaran Avan, Hafik-Özen ve İmranlı barajlarından temin edilen suyun, Hafik'te 245, Zara'da 248 kilometrelik boru hattıyla tarlalara ulaştırıldığını anımsattı.

Avan, bölgede su çıkışının düştüğünü dile getirerek, "Su çıkışı düşük olan hidrantların olduğu alanlarda patates, pancar gibi ürünlerin yetiştirilmesi çiftçilerimize mağduriyet yaşatacaktır. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için su ihtiyacı daha düşük olan hububat, yağlık ayçiçeği gibi ürünler yetiştirmesini önermekteyiz. Çiftçilerimizin yatırım yapmadan önce birliğimize gelerek arazilerinde hangi ürünün yetiştirilebileceği gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda, su seviyesinin düşmesinin ardından Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla isale hattı çalışmaları başlatılmıştı.

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