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        Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:32
        Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Erzurum'dan İstanbul istikametine seyreden R.K. (58) yönetimindeki 34 BF 343 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda A.H.D. idaresindeki 58 SA 309 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

        Kazada traktörün sürücüsü ile otomobilde bulunan S.K. (32), T.K. (7) ve Y.K. (5) yaralandı.

        Ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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