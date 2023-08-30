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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:24
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik, Zara, Ulaş, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Hafik Kaymakamı Kadir Algın ve Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Uzman Çavuş Ömer Bölük yaptı.

        Tören gösterilerle sona erdi.

        - Zara

        Zara Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen program, Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Zara Kaymakamı Meriç Dinçer makamında tebrikleri kabul etti.

        - Ulaş

        Ulaş Hükümet Konağı önündeki törende, Ulaş Kaymakam Vekili İhsan Maskar ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bünyamin Karacalar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Daha sonra Maskar, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Suşehri

        Suşehri Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Tören geçişinin ardından Korkmaz, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

        - Şarkışla

        Şarkışla ilçesindeki tören Kaymakam Gökhan Dolaş'ın makamında terbileri kabul etmesiyle başladı.

        Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Askerlik Şubesi Başkanı Vekili Astsubay Çavuş Okan Gürcan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Program, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde yapılan duanın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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