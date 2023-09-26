Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 26.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:02
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik il merkezi ile Yıldızeli ve Akıncılar ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyetinde 3 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.