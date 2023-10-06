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        Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:33
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        Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

        Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.

        Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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