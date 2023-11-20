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        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu

        Sivas'ta iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:52 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:56
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        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu
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        Sivas'ta iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir otomobilde hasar oluştu.

        Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup karşılaştı.

        Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taş, bıçak ve sopa kullanan gruptakiler, karşı tarafta bulunanlardan birinin otomobiline de saldırdı.

        Otomobilin lastiklerini bıçakla patlatan şüpheliler, taşla da camlarını kırdı. Otomobile zarar veren grup daha sonra silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        Hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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