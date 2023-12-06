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        Sivas'ta yangın tatbikatı yapıldı

        Sivas'ta İl Özel İdaresi tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:09
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        Sivas'ta yangın tatbikatı yapıldı
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        Sivas'ta İl Özel İdaresi tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Teknik Hizmetler Yerleşkesi'nde, "İşyerlerinde Acil Durumlar" yönetmeliği kapsamında yapılan yangın tatbikatına birim müdürleri ve personeller katıldı.

        İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Durgun tarafından yangın tatbikat eğitimi verilmesinin ardından, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında kazazedelere yapılacak ilk müdahaleler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı anlatıldı.

        Eğitim sonrası, acil durumlarda toplanma noktası olarak belirlenen alanda tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, yangın senaryoları uygulamalı olarak gösterildi.

        Acil kurtarma ekipleri tarafından hızlı şekilde yangına müdahale edilerek personeller tahliye edildi. Sonrasında ise Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı konusunda bilgiler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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