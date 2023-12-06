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        Akıncılar'da çiftçilere eğitim verildi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında çeşitli eğitimler veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:49
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        Akıncılar'da çiftçilere eğitim verildi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında çeşitli eğitimler veriliyor.

        Akıncılar Kaymakamlığı çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi için proje hazırladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımda Verimin Artırılması Projesi kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında eğitim düzenliyor.

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Elibüyük ve Geyikpınar köylerinde düzenlenen eğitimlere katıldı.

        Açıkbaş, üretimin önemine değinerek, çiftçilerden eğitimlere katılmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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