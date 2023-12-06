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        Ulaş Kaymakamı Zafer, cemevini ziyaret etti

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ilçede bulunan Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:46
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        Ulaş Kaymakamı Zafer, cemevini ziyaret etti
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        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ilçede bulunan Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Metin Köse ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Zafer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak talepleri dinledi.

        Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşamanın önemini vurgulayan Zafer, ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

        Köse ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.

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