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        Sivas'ta "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

        Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, Sivas'ta sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:32
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        Sivas'ta "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, Sivas’ta sahne aldı.

        Bora Severcan'ın yazıp yönettiği tek perdelik oyunda, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmaları anlatılıyor.

        Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın, yapımcılığını Volkan Severcan'ın yaptığı oyunda, dekor ve kostümü Özlem Topuz, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziği Selim Atakan, Kareoğrafiyi Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül, ses tasarımını Mehmet Okuroğlu üstleniyor.

        Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyunda 110 kişi yer alıyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, oyunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanat dünyasının önemli isimlerinin oyunda güzel bir performans sergilediğini söyledi.

        Sivaslı olarak oyunu Sivas'ta izlemenin heyecanını ve gururunu yaşadığını belirten Karakullukçu, "Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tarihimizden aldığımız ilhamla Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Sayın Milli Eğitim Bakanımızın himayelerinde buna benzer birçok projeyle karşınızda olacağız." dedi.

        Oyunculardan Erhan Yazıcıoğlu ise Cumhuriyet için önem arz eden şehirlerden Erzurum'dan sonra Sivas'ta sahne almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Yazıcıoğlu, "Bu projenin yolunu açanlara bu onuru bana yaşattıkları için teşekkür ederim. Meslek hayatımın 56. yılında büyük onur duydum." diye konuştu.

        Oyuncu Ahmet Yenilmez de Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta bulunmaktan onur duyduğunu vurguladı.

        Tiyatro oyununu Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, öğretmenler ile vatandaşlar izledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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