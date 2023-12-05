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        Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası eğitime açıldı

        Sivas'ta, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun binası törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:33
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        Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binası eğitime açıldı
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        Sivas'ta, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun binası törenle hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18 derslik, 3 laboratuvar, konferans salonu, 10 idari birim, 10 öğretim üyesi odası, mescitler ile kantin ve yemekhaneden oluşan 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, binanın yapımına katkı sağlayan Şarkışla Yükseköğretim Derneği'ne teşekkür etti.

        Açılışı yapılan binada aynı anda 1248 öğrencinin eğitim görebileceğini belirten Şimşek, "Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği eğitimi alabilmesi için binamızın teknolojinin en son model cihazlarıyla donatıldığını görüyoruz. Bu okulumuzda yetişecek gençlerimiz hizmetleriyle ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise yüksekokulun en modern ısıtma ve teknik altyapı sistemleri ile donatıldığını aktararak, "50 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı bilişim sistemleri bölümü öğrencilerinin tam donanımlı yetişmelerini sağlayacak üst düzey işlemci ve yazılımlarla kullanıma sunulmuştur." açıklamasında bulundu.

        Konuşmaların ardından okul binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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