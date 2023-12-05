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        Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli açılışa hazırlanıyor

        Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli açılışa hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:40
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        Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli açılışa hazırlanıyor
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        Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli açılışa hazırlanıyor.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde kış aylarında yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tüneli inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Şimşek ve beraberindekiler, çift tüp şekilde inşa edilen, bağlantı yolları ile uzunluğu 5 bin metreye ulaşan tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.

        Proje hizmete girdiğinde güzergahın 1500 metre kısalacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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