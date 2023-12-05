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        Sivas'ta 25 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete açıldı

        Sağlık Bakanlığınca Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaptırılan 25 yatak kapasiteli devlet hastanesi törenle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:51
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        Sivas'ta 25 yatak kapasiteli devlet hastanesi hizmete açıldı
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        Sağlık Bakanlığınca Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaptırılan 25 yatak kapasiteli devlet hastanesi törenle hizmet vermeye başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 yatak kapasitesi, 3 diş ünitesi, 10 hemodiyaliz cihazı, acil sağlık hizmetleri istasyonu ve birinci seviye acil servisle sağlık hizmeti sunan Gemerek Devlet Hastanesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla her geçen gün yeni yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

        Sağlık kurumlarının niteliği ile o şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesi arasında önemli bir bağ olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz gerek yatak kapasitesiyle gerekse diğer birimleriyle ilçemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesine çok önemli katkıda bulunacaktır. Hastanemiz, teknolojik altyapısı, modern donanımı ve hepsinden önemlisi uzman kadrosuyla da vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesini sağlayacaktır."

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de TBMM'nin 2024 yılı merkezi bütçesinin 732 milyar 500 milyon lirasını Sağlık Bakanlığına ayırdığını vurgulayarak, "Geçmiş dönemlerdeki mevcut bütçelerle kıyasladığımızda 40-50 kat arttığını görüyoruz. Ülkemize ve ilimize kazandırılan tesisleri görünce sağlık alanına ne kadar ihtimam gösterildiği de ortaya konuluyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Şimşek ve beraberindekiler hizmete açtıkları hastaneyi gezerek, hasta ve doktorlarla sohbet etti.

        Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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