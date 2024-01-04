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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:15
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, tam sahada taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

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