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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri'nde partililerle buluştu

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde partisinin istişare toplantılarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:17
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri'nde partililerle buluştu
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Zara ve Suşehri ilçelerinde partisinin istişare toplantılarına katıldı.

        İlk olarak AK Parti Zara İlçe Başkanlığı binasına gelen Güler, burada parti mensuplarıyla istişarede bulundu.

        Güler, yüksek hızlı tren projelerinde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Ülkemiz 6 Şubat 2023 depreminin yaralarını sarmaya devam ediyor. Deprem bölgelerindeki çalışmalar tamamen bittikten sonra 3-5 yıla bu bölgemizde hızlı trenle ilgili çalışmalar başlayacak. Projelerimizde iptal yok, tehir var." dedi.

        Daha sonra Suşehri ilçesine geçen Güler, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

        Parti binasında partililer ile bir araya gelen Güler, AK Parti iktidarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        AK Parti'ye üye herkesin bu çatı altında aile olduğunu belirten Güler, aile bağlarının her zaman güçlü olması, 31 Mart seçimlerinde her bireyin iyi çalışması gerektiğini söyledi.

        Güler'e AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de eşlik etti.

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