Zara'da öğrenciler kan bağışına destek oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Kampüsü'nde Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sivas Kızılay Kan Merkezine ait otobüste Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri kan bağışına ilgi gösterdi.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Türk Kızılay Zara Temsilcisi Şükrü Günay, "Kan bağışı vatandaşlık görevidir. Kan vermek, hayat kurtarmaktır. Aynı zamanda da kan vermek sağlıklı yaşam için gereklidir. Vücutta kan oranının yoğunlaşması çeşitli rahatsızlıkları ortaya çıkarır. Bu açıdan kan vererek karşınızdakinin hayatını kurtarırken sağlığınızı korumuş olursunuz." dedi.