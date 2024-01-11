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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş, Charisis, Kvet, Barrow, Koita

        Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

        Gol: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray)

        Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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