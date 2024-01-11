Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş, Charisis, Kvet, Barrow, Koita

Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Gol: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)

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