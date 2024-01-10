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        Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:55
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        Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

        Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Arif Kaleli de takip etti.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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