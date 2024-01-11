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        Şarkışla'da "Dostlar Seni Unutmadı" etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ünlü ozan Aşık Veysel için "Dostlar Seni Unutmadı" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:35
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        Şarkışla'da "Dostlar Seni Unutmadı" etkinliği düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ünlü ozan Aşık Veysel için "Dostlar Seni Unutmadı" programı düzenledi.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ozanın türküleri seslendirildi

        Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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