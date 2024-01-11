Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Charisis (Dk. 51 Abdulkadir Parmak), Kvet (Dk. 46 Ziya Erdal), Barrow (Dk. 66 Rodrigues), Koita (Dk.90 Poungouras)

Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül (Dk. 88 Eyüp Aydın), Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 89 Baran Demiroğlu), Torreira, Zaha (Dk. 83 Tete), Mertens (Dk. 69 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Goller: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 86 Koita (penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

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