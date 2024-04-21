Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

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