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        Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:29
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        Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Sivasspor, bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.

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