Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sivasspor, bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.
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