Akıncılar'da çiftçilere eğitim verildi

Altıntepe Mahallesi'nde verilen eğitime Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ile Belediye Başkanı Murat Sevinç ve çiftçiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Tarımda Verimin Artırılması Projesi" kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında çiftçilere yönelik eğitim düzenledi.

Akıncılar Kaymakamlığı tarafından geçen yıl hazırlanan ve uygulanmaya başlanan çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi projesi devam ediyor.

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