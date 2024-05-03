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        Akıncılar'da çiftçilere eğitim verildi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:25
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        Akıncılar'da çiftçilere eğitim verildi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Akıncılar Kaymakamlığı tarafından geçen yıl hazırlanan ve uygulanmaya başlanan çiftçilerin geleneksel tarımdan bilinçli tarıma geçmesi projesi devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Tarımda Verimin Artırılması Projesi" kapsamında köylerde gübre uygulama zamanları, toprak analizi, tohum kaplama ve pas hastalığı konularında çiftçilere yönelik eğitim düzenledi.

        Altıntepe Mahallesi'nde verilen eğitime Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ile Belediye Başkanı Murat Sevinç ve çiftçiler katıldı.

        Açıkbaş, üretimin önemine değinerek, çiftçilerden eğitime katılmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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