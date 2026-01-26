Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 254 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 254 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:44
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 254 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 254 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 254 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

