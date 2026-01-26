Habertürk
        Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:29
        Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi. A.A'nın (44) kullandığı 27 BCC 038 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

        Y.A. (35) idaresindeki 44 AIE 697 plakalı tır, devrilen kamyona ve otomobile çarparken, İ.Ç'nin (58) kullandığı 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler S.K, A.A, Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15) ile otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

