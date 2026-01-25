Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Özbelsan Sivasspor'dan "ofsayt" itirazı:

        Özbelsan Sivasspor Kulübü, ligin 22. haftasında bugün sahalarında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, Merkez Hakem Kurulunun söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlattığını bildirdi.

        25.01.2026 - 21:51
        Özbelsan Sivasspor'dan "ofsayt" itirazı:
        Özbelsan Sivasspor Kulübü, ligin 22. haftasında bugün sahalarında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, rakip takımın attığı golün ofsayt olduğunu savunarak, Merkez Hakem Kurulunun söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlattığını bildirdi.

        Sivasspor Kulübünden "İkinci ofsaytımsı vakası" başlığıyla yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından ilgili pozisyona dair maçın tekrar görüntülerinin kulüp tarafından detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, "Kulübümüz, hakem hatası olduğunu kesinleştirmeden ve resmi değerlendirmeler tamamlanmadan kamuoyuna açıklama yapma konusunda her zaman sorumlu ve temkinli bir yaklaşım benimsemektedir." ifadesi kullanıldı.

        Amed Sportif Faaliyetler'in attığı golün ofsayt olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan incelemeler sonucunda, ofsayt çizgisinin oyuncumuz Feyzi’nin dirseğinden çekildiği tespit edilmiş, bu durum pozisyonun değerlendirilmesi açısından ciddi bir tartışma doğurmuştur. Edindiğimiz bilgilere göre Merkez Hakem Kurulu söz konusu pozisyona ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci başlatmıştır. Kulübümüz bu sürecin şeffaf ve objektif şekilde yürütülmesini önemsemekte olup gelişmelerin yakın takipçisi olacaktır. Ayrıca rakip takımın golünden hemen önce, kulübümüzün açık bir penaltı beklentisi bulunan bir pozisyon söz konusudur. Bu pozisyonun hakem tarafından VAR incelemesiyle değerlendirilmeden oyunun hızlı şekilde başlatılması, devamında gelişen atağın golle sonuçlanması, söz konusu golün oluşum sürecini doğrudan etkilemiştir. Bu yönüyle yalnızca sonuç değil, karar alma sürecinin işleyişi de tarafımızca sorgulanmaktadır. Öte yanda sezon başından bu yana takımımız aleyhine verilen ve maçların seyrini doğrudan etkileyen benzer nitelikteki kararların tekrar ediyor olması dikkat çekicidir. Daha önce de benzer mağduriyetler yaşamış bir kulüp olarak, bu durumun münferit hatalar kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz."

        İlgili pozisyonlara ait VAR kayıtlarının incelenmesini ve karar sürecine dair tüm aşamaların kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanması istenen açıklamada, "Adil rekabet ortamının korunması, sahadaki emeğin karşılık bulması ve Türk futboluna duyulan güvenin zedelenmemesi adına bu sürecin şeffaflıkla yürütülmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz." ifadesine de yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

