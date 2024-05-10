Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

58 TL 049 plakalı aracın arka koltuğunda sıkışan köpek ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada A.A. (28) ve B.A. (28) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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