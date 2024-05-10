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        Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

        Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ve sıkışan köpeği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD) ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:16
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        Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
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        Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ve sıkışan köpeği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD) ekipleri kurtardı.

        A.S. (28) idaresindeki 58 TL 049 plakalı otomobil ile S.A. (40) yönetimindeki 58 ABP 893 plakalı otomobil, merkeze bağlı Hayranlı köyü yakınlarında çarpıştı.

        Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada A.A. (28) ve B.A. (28) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        58 TL 049 plakalı aracın arka koltuğunda sıkışan köpek ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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