Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 6'ya 3 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çıkış koşuları, taktik maç ve orta şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
EMS Yapı Sivasspor ile RAMS Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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