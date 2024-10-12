Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi

Konseri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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