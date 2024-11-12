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        Akıncılar'da AFAD lojistik depo kurdu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesine AFAD tarafından lojistik depo kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:09
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        Akıncılar'da AFAD lojistik depo kurdu
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesine AFAD tarafından lojistik depo kuruldu.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, AFAD Sivas İl Müdürlüğü tarafından kurulan depoda inceleme bulunarak bilgi aldı.

        AFAD lojistik deposunun Erzincan, Tokat, Sivas, Gümüşhane illerine hizmet vermek amacıyla kurulduğunu belirten Sevinç, "Lojistik depomuz 1200 deprem çadırı, 500 konteyner ve 5 bin battaniye kapasitesine sahip olacak." dedi.

        Sevinç, lojistik deponun olağanüstü durumlarda ve afetlerde bölgeye hizmet vereceğini ifade etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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