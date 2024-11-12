Akıncılar'da AFAD lojistik depo kurdu

Sevinç, lojistik deponun olağanüstü durumlarda ve afetlerde bölgeye hizmet vereceğini ifade etti. ​​​​​​​

AFAD lojistik deposunun Erzincan, Tokat, Sivas, Gümüşhane illerine hizmet vermek amacıyla kurulduğunu belirten Sevinç, "Lojistik depomuz 1200 deprem çadırı, 500 konteyner ve 5 bin battaniye kapasitesine sahip olacak." dedi.

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