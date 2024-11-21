Sivas'ta ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Camikebir Mahallesi'nde 90 yaşındaki Güllü Basmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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