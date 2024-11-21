Kesin korunacak hassas alan ilan edilen Hafik Gölü'nde çevre düzenleme çalışması

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şehrin doğal güzelliklerinden olan Hafik Gölü, çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan proje kapsamında, göl çevresinde peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve piknik sahaları oluşturuluyor. Proje, doğal dokuya zarar vermeden, çevre dostu anlayışla yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, göl çevresindeki mevcut alanlar iyileştirilecek ve halkın ihtiyaçlarına uygun yeni tesisler inşa edilecek.

Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Habib Görler, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, AK Parti Grup Başkanvekili Cabir Duman ile Hafik İl Genel Meclis üyeleri Nurettin Güven ve Kemal Güngör, göldeki çalışmaları inceledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Keten, Hafik Gölü'nün ülke ve Sivas için önemini vurgulayarak, "Çok güzel aşama katediliyor ve daha iyi bir hale getirmek için çok kısa zamanda çalışmaları sonuçlandıracağız." ifadesini kullandı.

Hafik Belediye Başkanı Habib Görler de projede emeği geçen TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e, milletvekillerine ve diğer yetkililere teşekkür etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla da Hafik Gölü’nün önemli bir tarihi geçmişi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı nezdinde Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından gölün tescil edilerek koruma altına alınmasının önemli olduğunu aktaran Şarkışla, şunları kaydetti: