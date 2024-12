Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Öztürk'ten hakem tepkisi:

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'ı eleştirdi.

Öztürk, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanıp 3 puan almalarına rağmen, en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkını 6'ya çıkartmalarına rağmen camia olarak gözlerinin dolduğunu ve üzgün olduklarını söyledi.

- "Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler"

Bir oyuncunun 2 sarı kart görmesi durumunda oyundan atılacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünyada. Herhalde istemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca, Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyorken Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler, hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum. Bu adaletsizlikle kalma şanslarının olduğunu da düşünmüyorum. En azından yayıncı kuruluşa da bir çeki düzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek. Bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum, belki de onlarınki timsah gözyaşlarıdır."