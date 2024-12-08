Sivasspor - Galatasaray: 2-3

36'ncı dakikada sol kanattan Berkan'ın pasında ceza alanına giren Yunus, yerden sağ ayağı ile vurdu, kaleci Nikolic'in elinden kaçırdığı top kale çizgisini geçti ve sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı: 1-1.

12'nci dakikada Poungouras'ın uzun pasını savunma arasında Manaj kontrol etti. Ceza alanına girerken savunmada Metehan eliyle müdahale edince hakem ceza alanı dışında serbest vuruşu kararı verdi ve sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu izleyen Turgut Doman, sarı kartı iptal ederek son adam olması nedeniyle Metehan'a kırmızı kartını gösterdi. Galatasaray 10 kişi kaldı.

Süper Lig'in 15'inci hafta maçında Galatasaray 16'ncı dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

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