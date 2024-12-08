Ayı saldırısında yaralanmıştı, kurtarılamadı

SİVAS'ın Zara ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktığı arazide ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mahmut Alkaya (47), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde dün saat 13.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri, Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi. Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkaya'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.