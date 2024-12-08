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        Ayı saldırısında yaralanmıştı, kurtarılamadı

        SİVAS'ın Zara ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktığı arazide ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mahmut Alkaya (47), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:50
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        Ayı saldırısında yaralanmıştı, kurtarılamadı
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        SİVAS'ın Zara ilçesinde yürüyüş yapmak için çıktığı arazide ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mahmut Alkaya (47), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde dün saat 13.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte kırsala yürüyüş yapmak için çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla sağlık ekipleri, Alkaya'nın bulunduğu yere ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alkaya, ambulans helikopterle Sivas kent merkezine sevk edildi. Buradan Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Alkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkaya'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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