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        Metin Öztürk: Milli futbolcumuz katledildi, Riva'dakiler bir an önce istifa etsin

        GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı, milli futbolcumuzu katletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:00
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        Metin Öztürk: Milli futbolcumuz katledildi, Riva'dakiler bir an önce istifa etsin
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        GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı, milli futbolcumuzu katletti. Riva'dakiler bir an önce istifa etsin" dedi.

        Süper Lig'in 15'inci hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve maçtan 3-2 galip ayrılan Galatasaray’da İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 3 puan almalarına rağmen Barış Alper'in sakatlığı nedeniyle gözlerinin dolu olduğunu belirterek, “Çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek, bizim ikinci sıradaki rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper'i, bir milli futbolcuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti, ama kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum. Kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış Alper'i katlederken seyreden hakem VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gördünüz. Bizim bildiğimiz, en azından benim bildiğim bir oyuncu aynı maç içinde iki tane sarı kart görürse oyundan atılır. İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. Yani herhalde istemeden mi yapıyorlar bu işi, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösterilirken, Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Bunlardan bir tanesi de Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsin. Bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum. Bu adaletsizlikle kalma şansları olduğunu da düşünmüyorum. En azından şu yayıncı kuruluşa da bir çeki düzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek, bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum. Belki de onlarınki timsahın gözyaşlarıdır" diye konuştu.

        'RİVA'DAKİLER BİR AN ÖNCE İSTİFA ETSİN'

        Barış Alper'in son durumu hakkında sorulan soruya Öztürk, "Şu an bilmiyoruz ama yani pozisyonları izlerseniz gerçekten ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği bir olay değil. Pozisyon gereği kırmızı kart olur zaten 92'nci dakika verilir verilmez. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı, milli futbolcumuzu katletti. Başka bir şey demiyorum. Bu arada Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlarla hiç ilgili bir konu değil. Onlar sağ olsunlar, ellerinden geldiği kadar ağırladılar. Ama Riva'dakiler bir an önce istifa etsin" ifadelerinde bulundu.

        İBRAHİM HATİPOĞLU: LANET OLSUN BÖYLE 3 PUANA

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise, "Önce 10 kişi bu mücadeleyi veren takımımızı kutluyoruz. Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yapacaklarını ilan ettiler de milli futbolculara da mı bu düşmanlık devam edecek. Bugün Barış'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa, demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır. Barış'ın durumu kötü. Şu anda sakatlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde... Diyor ki 'ayakkabısına bastı diye vermedim' Adam 70 metre koşarak geliyor ve sakatlamak amacıyla geliyor. Biz bugün yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bakın bu oyuncular yarın milli mücadele verecekler. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. El insaf" şeklinde konuştu.

        BARIŞ ALPER SEKEREK STADYUMDAN AYRILDI

        Maçın sonunda Sivasspor'lu Manaj ile girdiği pozisyonda sakatlanarak sahayı sedye ile terk eden Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, stadyumdan sekerek ayrıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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