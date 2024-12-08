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        Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:34
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        Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uygun, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Öne de geçtik. Bazen futbolun bireysel hataları, istemediğiniz sonuçlar almanıza neden oluyor. Yapılan hatalarla geri düştük. O süreçte tekrar hamleler yaparak, oyun taktiğini, gidişatını değiştirmeye çalıştık ama o arada tekrar bir gol yedikten sonra 4 forvetli bir oyun anlayışına döndük." dedi.

        Maçta direkten dönen toplarının olduğunu dile getiren Uygun, "Biraz da şans bizden yana değildi. Hakem de devamlı taktir haklarını rakipten yana kullandı. Bize faul vermedi. 3-2 gibi bir skorla yenildik. Puan almak istiyorduk, seyircimizi mutlu etmek istiyorduk, bunu başaramadık. Önümüzdeki haftalarda en güzel şekilde devam ederek, devre arasında da istediğim transferleri yaparak o sürece o şekilde devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

        - "Herkes adalet istiyor"

        Bülent Uygun, Türk futbolunda son haftalarda yaşanan gerilimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

        "Herkes adalet istiyor, kendiyle ilgili doğru kararların verilmesini istiyor. Kendine yapılana faul beklerken, rakibe yapılana da faul olmamasını istiyor. Böyle bir süreç var. Ama esas problem VAR ile sahadaki arasında. Biri kırmızı kart için çağırırken, diğeri 'Hayır o değil.' diyor. Biri penaltı olmazken, diğeri penaltı veriyor. Burada bir sistem kaos yaratmaya çalışıyor ve bu kaosun üzerinden de olayı o konjonktüre doğru çekmeye çalışıyor. İşte burada çok büyük tehlike var. Burada, arkada oyunlar çevirenler federasyondan dolayı artık sona yaklaştıklarına inanıyor. Futbolun içerisinde uzun yıllar oldum, bunları iyi hissedebilirim. Kaos ortamı yaratılarak tamamen başka boyutlara çekmeye çalışıyorlar. Bakacağız, buna önlem alması gerekenler önlemini alacak. Bu durum hepimize yansıyor, sonrasında seyirciye yansıyor."

        Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Uygun, "Biz onlara göre plan projeler yapıyoruz. Doğru oynamaya çalışıyoruz. Eğer o 2 hatayı yapmasaydık bugün belki de Galatasaray'ı yenecektik. Ondan sonra hep beraber mutluyduk." ifadelerini kullandı.

        - "Elimde orta saha oyuncusu yok"

        Bülent Uygun, taraftarın kendisine istifaya çağırmasıyla ilgili şunları kaydetti:

        "Ben bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürdüm, UEFA'ya gittik. Geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra en çok puanı Sivasspor aldı. Bir teknik direktör takımı için yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor. Takımın ekonomisinin dağılmaması için transfer yapamıyorum, elimde orta saha oyuncusu yok. Ben de ona göre hamle yapmayı istiyorum. İnsanlar ne istiyor onu da bilmiyorum. Bugün kazanabilirdik de ama maalesef kaybettik. Üzüntülüyüz ama futbol oynamaya çalıştık, futbolcularım mücadeleden taviz vermedi. O yüzden futbolcularımla gurur duyuyorum. Sivasspor kendine yakışan futbolu oynamaya çalıştı ve kazanmak için sahada mücadele etti."

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