        Sivas Haberleri

        Sivasspor ligde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Giriş: 10.03.2026 - 13:32
        Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Çiftçi ile kırmızı kart cezalısı Charisis, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisi, bugün Hatay'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

        Sivasspor ligde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 38 puan toplayarak puan cetvelinde 13. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor ise 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 19. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

