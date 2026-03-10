Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İskenderun Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 13.30'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

