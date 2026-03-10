Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İskenderun Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 13.30'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Hatayspor maçına hazır
        Sivasspor, Hatayspor maçına hazır
        Sivasspor ligde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
        Sivasspor ligde yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
        Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler
        Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler
        Baharın ilk habercilerinden turnalar kendini gösterdi
        Baharın ilk habercilerinden turnalar kendini gösterdi
        'Boyacı Hasgül' müşterilerden topladığı binlerce fotoğrafla ilçenin hafızas...
        'Boyacı Hasgül' müşterilerden topladığı binlerce fotoğrafla ilçenin hafızas...
        Ulaş'ta polisten vatandaş ve esnaflara dolandırıcılık uyarısı
        Ulaş'ta polisten vatandaş ve esnaflara dolandırıcılık uyarısı