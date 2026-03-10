Canlı
        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda 111 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 19 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 10.03.2026 - 15:23
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ay içerisinde il genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 15 operasyon düzenledi.

        Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 111 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Yabancı uyrukluları menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 19 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

