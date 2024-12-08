Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Koita, Charisis, Poungouras, Rodrigues, Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen
Goller: Dk. 25 Rodrigues (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic (Net Global Sivasspor)
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