Sivas Belediyesinden 4 bin 275 aileye yakacak yardımı

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 4 bin 275 aileye yakacak için nakdi yardım yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği sağlanacak.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak "Gülkart"lara ocak, şubat ve martta toplam 1200 lira yüklenecek.