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        Sivas Belediyesinden 4 bin 275 aileye yakacak yardımı

        Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 4 bin 275 aileye yakacak için nakdi yardım yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:43
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        Sivas Belediyesinden 4 bin 275 aileye yakacak yardımı
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        Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 4 bin 275 aileye yakacak için nakdi yardım yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği sağlanacak.

        İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak "Gülkart"lara ocak, şubat ve martta toplam 1200 lira yüklenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yardım için 7 bin 75 kişinin başvurduğunu, 4 bin 275 kişinin yardım almaya hak kazandığını belirterek, "Ocak ayının ilk haftasında vatandaşlarımıza Gülkart dağıtmaya başlayacağız. 20 Ocak'tan sonra yakacak desteğimiz bu karta yatmış olacak. İsteyenler bu yardımı nakit olarak çekebilecek. İsteyenler ise şehrimizdeki yakacak satan esnafımızdan bu kartla alışveriş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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